"Рідна країна" Томенка увірвалася в п'ятірку: які партії пройшли б зараз на виборах в Києві

У п'ятірку лідерів серед можливих кандидатів на виборах до Київради увійшли партії "Слуга народу", "УДАР", "Європейська солідарність", "Батьківщина", та "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна".

Про це свідчать дані опитування киян, проведені Центром соціального моніторингу. Так, якби вибори проходили у найближчу неділю 19,2% опитаних киян віддали б свій голос за партію "Слуга народу" (Олександр Ткаченко) – 23,8% серед тих, хто визначився і голосуватиме.

17,6% серед тих, хто визначився та 14,2% серед усіх опитаних голосували би за партію "УДАР" (Віталій Кличко). 10,9% усіх опитаних голосували би за "Європейську солідарність" (Володимир Прокопів) (13,5% серед тих, хто точно визначився).

За партію "Батьківщина" (Віталій Нестор) готові віддати свій голос 6,5% киян, які визначилися і 5,2% усіх киян. 6,3% тих, хто визначився голосували би за "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (5,1% усіх опитаних).

Опитування проводилося 10-15 червня 2020 року методом особистого інтерв'ю. Стандартне відхилення: 1,9-3,2%, вибіркова сукупність – 1000 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, в столиці почалася "брудна" виборча кампанія. Глава міста закликав майбутніх кандидатів не витрачати кошти на поширення брехні та маніпуляції.