Рекордна кількість киян потрапила за добу до лікарень із початку пандемії

Гліб Іванов Кияни 15:17, 27.11.2020 Оновлено: 15:25, 27.11.2020

У Києві за минулу добу, 26 листопада, госпіталізували найбільшу кількість киян із початку пандемії – 121 пацієнта.

Усього в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2088 хворих на COVID-19, із них 31 дитина. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів", – сказав він.

Мер також підкреслив, що у важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини, під апаратами ШВЛ – 30 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2 грудня в Кабінеті міністрів не мають наміру ухвалювати рішення про введення нових карантинних обмежень або про скасування карантину вихідного дня.

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