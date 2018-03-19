"Реклама для рабів": у кав'ярні Києва розгорівся скандал через російську символіку

У Києві біля метро "Чернігівська" у одній з кав'ярень помітили листівки з рекламою регулярних перевезень з Києва в Москву.

Як пише в Facebook Ярослав Бондаренко, на візитці вказано ім'я Олександр і номери телефонів.

"Реклама для рабів. Не довго ранок був добрим... Відправив пачку туалетної реклами в сміття - нудить від кольорів країни покидьків... Метро "Чернігівська", прямо в кав'ярні... Олександр ПНХ зі своїми перевезеннями", - пише він.

У коментарях користувачі також обурилися з цього приводу.

Як повідомляв "Обозреватель", у Москві затримали активістку за кольори України.