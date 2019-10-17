"Реально запустити до 2020 року!" Ткаченко представив проєкт наземного метро на Троєщину

Наземне метро на Троєщину в Києві, яке складатиметься з 25 зупинок, реально відкрити до кінця 2020 року.

Проєкт майбутнього транспорту представив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від парії "Слуга народу" Олександр Ткаченко. За його словами, це має бути лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал (щоб подивитися фото, доскролльте новину докінця).

За проєктом нардепа, тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій.

Олександр Ткаченко

"Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проєкт, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу", - написав нардеп.

За його словами, досягнення цього результату вимагає високого рівня кооперації і взаємодії. А таке можливо, коли є зрозумілий, прозорий проект, без прихованих цілей, до якого хочуть залучатися всі професіонали і разом вони вважають це спільним челенджем.

За словами Ткаченка, його команда опрацювала перелік необхідних для будівництва об’єктів разом з інститутом Київдіпротранс:

будівництво нових станцій “Либідська” і “Протасів Яр”;

реконструкція існуючих станцій: “Троєщина-2”, “Лівобережна”, “Дарниця” “Лівий берег”, “Видубичі” і “Північна”;

реконструкція 2-х електродепо (ім.Т.Шевченка на Борщагівці та на вул.Милославській на Троєщині);

примикання лівобережної та борщагівської ліній швидкісного трамваю до залізниці;

відгалуження на Березняках;

понижені залізничні платформи на п’яти станціях.

"За результатами моделювання на транспортній моделі м. Києва, відкладений попит на лінію наземного метро, складає більше 250 тис. пасажирів на добу! Отож, своєю бездіяльністю міська влада щодня краде час і гроші у понад 200 тис киян, які вимушені далі їздити і дорожче платити. Це повноцінна лінія метрополітену. Для прикладу: пасажиропотік Сирецько-Печерської лінії метрополітену, сьогодні, складає ~320 тис. пас. на добу", - зазначив Ткаченко.

Він запевнив, що наземне метро стане повноцінним видом міського транспорту, що регулярно ходитиме з 6:00 до 24:00 години.

"Столичні чиновники точно знають, чому щось неможливо. Я знаю як зробити це “неможливе” “можливим”. Великі проекти починаються не з загальної підтримки, а з ясної ідеї", - заголосив він.

"Прийшов час, коли стара влада, має піти разом зі своїми невиконаними обіцянками. А ми, в грудні 2020 року, запустимо перший потяг наземного метро на Троєщину. Кияни відчують, що таке робота влади не на словах, а ділі", - додав нардеп.

Проєкт наземного метро на Троєщину Олександр Ткаченко

Як писав OBOZREVATEL:

19 вересня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київраду VIII скликання і призначити дострокові вибори.

4 вересня Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, сказав мер, звільнити його можуть тільки кияни.

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