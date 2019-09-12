"Реальне пекло з чортеням!" Кияни з'ясували причину смердючого диму. Фото і відео

Під Києвом місцеві жителі з'ясували причину постійного смороду і кіптяви – це виявився нелегальний мінізавод з добування рідкого палива.

Про це повідомляє Інна Олейніченко у Facebook. За її словами, він розташований на території Гнідинської сільради Бориспільського району (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Понад рік жителі прибережних районів відчувають жахливий запах гару. Вони вирішили поїхати на місце, звідки йде запах, і виявили там величезну кількість автомобільних шин, які палять, з цього потім вибирають метал на реалізацію. Також зі спалювання цих шин видобувається так звана легка нафта.

Кияни виявили нелегальний завод із добування рідкого палива Facebook Інна Олейніченко

"Там стоять величезні печі, навколо купи перероблених горілих шин, так само величезна кількість сажі. Вона під ногами, ноги просто в ній потопають. Ще більші баки з уже здобутим паливом. Сморід, кіптява і сажа. А неподалік від цієї території пасуться корівки, молочна приватна ферма, теплиці з огірками та ін. До речі, біля самих печей жахливо смердить газом. Газ, баки з паливом – це все запросто може рвонути. Навіть страшно уявити якої сили може бути вибух", – написала Олейніченко.

Крім того, на території так званого заводу працює хлопець, якому щойно виповнилося 18 років.

"На нього неможливо було дивитися. Він весь чорний від кіптяви і сажі. Одні очі. Ми намагалися його надоумити, що ж він робить, навіщо прийшов туди працювати, найімовірніше, нелегально, він же не жилець, максимум років 5. За які гроші він на все це підписався. Сказав "досить". Пізніше, коли поліція його допитувала, він назвався. Макутін Ян Володимирович", – зазначила жінка.

Новини Київ накрило димом від масштабної пожежі на Видубичах

Жителі навколишніх сіл (Петропавлівське, Гнідин, Вишеньки) написали колективні звернення до Бориспільської ради. Поліція склала акт і допитала "нещасного" працівника.

"Того вечора ми домоглися зупинення роботи печей. Навряд чи це надовго. Ділянка перебуває у приватній власності і за документами призначена для сільськогосподарських потреб. А за фактом – це жах", – підсумувала жінка.

Під Києвом виявили "завод" із добування рідкого палива Facebook Інна Олейніченко

На "заводі" добувають паливо з горілих шин Facebook Інна Олейніченко

На "заводі" працює 18-ти річний хлопець Facebook Інна Олейніченко

Кияни виявили нелегальний "завод" із добування рідкого палива Facebook Інна Олейніченко

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 10 вересня Дарницький район Києва огорнули дим і гар, затягнувши небо смогом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!