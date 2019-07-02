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Рахунок іде на мільярди: у грабунку Києва олігархом Фуксом новий поворот

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Одіозний мільярдер Павло Фукс, який відзначився цинічним грабунком київського метрополітену і "віджав" частку держави у газовому бізнесі, увійшов у смак.

Підконтрольна Фуксу компанія продовжує "знекровлювати" київський метрополітен, що може призвести до його банкрутства. Крім гігантських виплат з неіснуючого боргу, в кишеню олігарха може потрапити ще понад 500 мільйонів гривень.

Детальніше про скандальну ситуацію — у публікації OBOZREVATEL.

Рахунок іде на мільярди: у грабунку Києва олігархом Фуксом новий поворот

СУТЬ СХЕМИ — ЩО ТРАПИЛОСЯ

У 2009-2010 роках компанія Фукса продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коригування" на загальну суму близько 1,96 млрд грн.

З цієї суми 774 млн грн — основний борг за договором з урахуванням пені, відсотків за користування предметом лізингу, а також інфляційні нарахування. Ще майже 1,2 млрд — результат того самого коефіцієнта коригування, включеного у договір уже після його підписання.

Схема б'є не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцях кожного, хто спускається у столичне метро. Фактично людям доводиться щоразу платити "податок" на аферу Фукса

Таку схему вирішили легалізувати, прикрити її рішенням Київради. І у липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

СЛІДСТВО НА НУЛІ

Прокуратурою Києва протягом довгих років розслідуються корупційні схеми у справі про гігантські виплати київського метрополітену компанії "Укррослізинг" (перейменована на "Австро-Угорська лізингова компанія").

У результаті "активної роботи слідства" на сьогодні за корупційною схемою в кишеню олігарха Фукса перераховано вже понад півтора мільярди гривень. І якщо "активність" прокуратури Києва залишиться такою самою, то найближчим часом із рахунків метрополітену і з бюджету Києва зникнуть іще сотні мільйонів неіснуючого боргу!

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"Великий шахрай": олігарх Фукс оголошений у розшук — що трапилося

Ні для кого не секрет, що за аферою стоїть українсько-російський "бізнесмен" Павло Фукс, якого також міцно пов'язують із ФСБ.

За твердженням джерел, продаж "Укррослізинга" угорцям відбувся у 2018 році саме після після початку галасу. І Фукс вирішив "відійти убік", при цьому повністю впливаючи на процеси. Нагадаємо лише один факт: в угорській інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, яка "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

ДЕРИБАН ТРИВАЄ

Станом на сьогодні "Австро-Угорській лізинговій компанії" (раніше — "Укррослізинг") вже виплачено 1 млрд 630 млн грн. Це випливає з отриманих редакцією OBOZREVATEL відповідей на інформаційні запити до КП "Київський метрополітен", Департаменту транспортної інфраструктури та Департаменту фінансів КМДА.

— виконання зобов'язань за договором від 16.07.2009 № 16-Упр-09 — перераховано 817 млн 147 тис грн

— списано з рахунку КП "Київський метрополітен" (в рамках виконання рішення суду) — 304 млн 519 тис грн, зокрема виконавчий збір 30 млн 451 тис.

Рахунок іде на мільярди: у грабунку Києва олігархом Фуксом новий поворот

— виділені з бюджету Києва на погашення боргу — 478 млн 277 тис грн.

Всього в результаті афери спливло вже 1 млрд 630 мільйонів гривень. А згідно із мировою угодою, яку було затверджена рішенням суду восени 2018 року і визначено графік виплат заборгованості, у 2019 році "Австро-Угорська Лізингова компанія" мала отримати ще понад 900 мільйонів гривень.

Але і це ще не все. В Єдиному реєстрі судових рішень із великим запізненням з'явилося рішення Господарського суду Києва. Виявляється, на користь "компанії-вимагача" скоро може піти ще понад 520 млн гривень!

Рахунок іде на мільярди: у грабунку Києва олігархом Фуксом новий поворот

Персональну відповідальність за це несе скандально відома суддя Катерина Головіна (про неї розповімо в одній з наступних публікацій).

У КП "Київський метрополітен" нам повідомили, що рішення суду у справі №910 / 9076/18 за позовом ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія" не набуло законної чинності, оскільки підприємство подало апеляційну скаргу. Триває розгляд.

Зазначимо, що з січня 2018 року і до сьогодні вже кілька суддів Північного апеляційного господарського суду подали самовідводи.

Рахунок іде на мільярди: у грабунку Києва олігархом Фуксом новий поворот

Нагадаємо, розпорядженням Київської міськдержадміністрації з 14 липня 2018 року вартість разового квитка на всі види громадського транспорту у Києві, зокрема метро, була підвищена удвічі і становить 8 грн. Це пов'язують із необхідністю виплати неіснуючого боргу компанії Фукса.

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Олігарх Фукс цинічно грабує киян: звернення до президента і прокурора

Якщо грабіж метрополітену продовжиться подібними темпами, то завтра київське метро може взагалі зупинитися. А ось хто зупинить знахабнілого олігарха — поки що велике питання.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Теми
Боротьба з корупцією в УкраїніЕксклюзив
Особа
Павло Фукс
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
прокуратура Києвакриміналграбежсхема обманукорупція
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