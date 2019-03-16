Радикали із "Нацкорпусу" закидали поліцейських свинями: фото і відео з місця подій

Радикали з "Нацкорпусу" під час ходи в урядовому кварталі в ході акції протесту через скандал в оборонці України закидали поліцейських іграшковими свинями.

Так, під будівлею Нацбанку учасників протесту чекали близько 200 співробітників поліції і Нацгвардії. Вони стали жертвами жартівливої акції.

Активісти також вмикали музику і хрюкали свинками в такт мелодії.

Нібіру

Організатори пообіцяли, що в наступну суботу їх дії будуть більш рішучі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

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