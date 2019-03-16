|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

Радикали із "Нацкорпусу" закидали поліцейських свинями: фото і відео з місця подій

4.1тЧитати матеріал російською

Радикали з "Нацкорпусу" під час ходи в урядовому кварталі в ході акції протесту через скандал в оборонці України закидали поліцейських іграшковими свинями.

Так, під будівлею Нацбанку учасників протесту чекали близько 200 співробітників поліції і Нацгвардії. Вони стали жертвами жартівливої акції.

Активісти також вмикали музику і хрюкали свинками в такт мелодії.

Новини
Протести Нацкорпусу: експерт оцінив ймовірність третього Майдану
Нібіру

Нібіру

Організатори пообіцяли, що в наступну суботу їх дії будуть більш рішучі.

Радикали із "Нацкорпусу" закидали поліцейських свинями: фото і відео з місця подій

Telegram "Брати Яковлеви"

Радикали із "Нацкорпусу" закидали поліцейських свинями: фото і відео з місця подій

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
51
39
Смішно
45
Цікаво
12
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кудря александр
кудря александр
Это попытка отыграть Майдан бывшим Опоблоком": собирают глупых детей и титушню, кричат Слава Украине. А сегодня в Полтаве "не выдержали" и начали кричать "слава беркуту" и забрасывать сцену бутылками . Вилкул- организатор этих бесчинств,и это его братва. Сами "нацдружинцы" признались при опросе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Александр
Иванов Александр
Посмотрим,куда сольётся нацкорпус после выборов. Тот,кто борется за идею,-борется всегда,а не только к тем или иным выборам!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Радикалов «Нацкорпуса», пришедших на Банковую с игрушечными свиньями, встречали 200 полицейских. Козлы испугались свиней.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / думки