"Кров у жилах холоне": у Києві конвой швидких сполохав район. Відео

У середу, 16 жовтня у Києві більше 10 автомобілів "швидкої допомоги" конвоєм та з мигалками вирушили на похорон, щоб попрощатися із загиблою в ДТП фельдшеркою.

Відео з конвоєм "швидких" в столичному мікрорайоні Воскресенка в Facebook опублікувала журналіст OBOZREVATEL Анастасія Шкала.

Джерела OBOZREVATEL в поліції підтвердили, що сьогодні, 16 жовтня в Києві на вулиці Братиславська, 3-а проходить прощання із загиблою фельдшером з Марією Тарасенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в результаті ДТП загинули водій медичного авто і фельдшер Марія Тарасенко (Апілат). Жінка нещодавно вийшла заміж і виховувала маленьку доньку.

Аварія сталася ввечері 13 жовтня в Дніпровському районі столиці. Мікроавтобус "швидкої" в якому, крім водія, фельдшера і санітара, перебувала дівчинка-пацієнт з батьком і матір'ю, зіткнувся з легковиком Peugeot.

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