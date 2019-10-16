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16 жовтня • оновлено в 17:16
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"Кров у жилах холоне": у Києві конвой швидких сполохав район. Відео

2.4т Читати матеріал російською

У середу, 16 жовтня у Києві більше 10 автомобілів "швидкої допомоги" конвоєм та з мигалками вирушили на похорон, щоб попрощатися із загиблою в ДТП фельдшеркою.

Відео з конвоєм "швидких" в столичному мікрорайоні Воскресенка в Facebook опублікувала журналіст OBOZREVATEL Анастасія Шкала.

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Джерела OBOZREVATEL в поліції підтвердили, що сьогодні, 16 жовтня в Києві на вулиці Братиславська, 3-а проходить прощання із загиблою фельдшером з Марією Тарасенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в результаті ДТП загинули водій медичного авто і фельдшер Марія Тарасенко (Апілат). Жінка нещодавно вийшла заміж і виховувала маленьку доньку.

Аварія сталася ввечері 13 жовтня в Дніпровському районі столиці. Мікроавтобус "швидкої" в якому, крім водія, фельдшера і санітара, перебувала дівчинка-пацієнт з батьком і матір'ю, зіткнувся з легковиком Peugeot.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
швидка допомога похорон лікарі
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ещё один пример к чему приводит отсутствие воли у власти, первыми были т.н. добробаты, самовольно захватившие куски границы и сорвавшие отвод войск. Если одним закон - не указ, то почему другим нельзя, решили медики и устроили беспредел на свой лад ? Дурной пример - заразителен и теперь каждый считает, что волен поступать как ему вздумается. И попробуйте доказать, что я не прав !
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А как же несколько сдохших украинцев которые недожались хотя бы одной из этих десятков скорых помощей ??? впрочем умерли при этой акции не люди - умерли украинцы....
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