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"П'яні в мотлох!" Під Києвом дівчата влаштували бійню з лікарями "швидкої". Відео 18+

5.5т Читати матеріал російською

У Боярці ( Київська область ) поліція застосувала сльозогінний газ до двох неповнолітніх, які неадекватно себе поводили.

Відео з інцидентом розмістив на Facebook "Київ Оперативний". Відзначається, що судячи по зовнішньому стану обидві дівчини були сильно п'яні.

"У Боярці правоохоронці викликали медиків до автомобіля, в якому валялися дві малолітні подружки. Обидві п'яні в мотлох. Чомусь дівчата вирішили, що саме медики їх головна проблема в житті, а тому хаотично підбігали і били їх", – сказано в повідомленні.

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На записі показано, що дівчата підбігають до лікарів "швидкої допомоги", намагаючись їх вдарити. Щоб заспокоїти неповнолітніх поліція застосувала спецзасіб – газовий балончик.

"Закінчилося все тільки тоді, коли він з правоохоронців дав понюхати "майбутнім мамам" газовий балончик", – відмічено в інформації.

Обережно, на відео присутня нецензурна мова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на пляжі "Венеція", що на Гідропарку, потонула 19-річна дівчина. За інформацією свідків, дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння і полізла купатися.

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Місце
Україна Київ
Теги
поліція швидка допомога
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Угомонили )))
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