"Психіатри тут безсилі": в мережі ажіотаж через акцію проти фемінізму

У мережі висміяли акцію "антифеміністів" в Києві проти прихильників рівності прав чоловіків і жінок.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Рагу.лі" в Facebook. Захід був організував рухом "Традиція і порядок", на нього прийшли близько 50 осіб.

Активісти тримали в руках плакати з написами: "Феміністки вбивають ненароджених українців!", "Бог! Батьківщина! Патріархат!" "Патріархат любить тебе", "Фемінізм вбиває жінку". При цьому на камеру одна з лідерів акції не змогла прояснити свою позицію і мету протестів, заплутавшись у суперечливих висловлюваннях.

"Про те, як працюють права, вона не в курсі, про закони божі тим більше і взагалі ніякої глибини за цим немає. Олександрі просто подобається на подібних акціях виступати головною маткою, тому вона цю роль і наділу. Хоча по суті сам факт такого активізму суперечить всьому тому, що вона пропагує", - сказано в повідомленні.

Користувачі мережі також висміяли цю акцію і пояснення дівчини: "Психіатри тут безсильні", "Дівка шукає слави і шукає вільну нішу", "Невже до такого можна прагнути?" "Логіка у цієї дівчини відсутня".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Росії провели незвичайну акцію до Міжнародного жіночого дня - перехожим роздавали зліпки частин тіл жінок, які пережили насильство.

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