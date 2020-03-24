Протягнув дитину під авто: з'явилося відео страшної аварії в Києві

У мережі з'явилося відео ДТП в Дніпровському районі Києва, у результаті якої водій таксі на пішохідному переході збив маму з дитиною і протягнув малюка кілька метрів під машиною.

Відео опублікувало співтовариство Київ Оперативний у Telegram. Кадри були зняті на відеореєстратор авто, яке їхало ззаду (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

На них видно, як автомобіль марки Renault на пішохідному переході наїжджає на жінку і дитину. Також відео зафіксувало, як авто протягнуло дитину кілька метрів.

Скріншот

Нагадаємо, аварія трапилася 24 березня на вулиці Луначарського. Водій таксі на переході збив маму з дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва в понеділок вночі, 23 березня, сталася страшна ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. В результаті загинули двоє людей.

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