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24 березня • оновлено в 20:10
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Протягнув дитину під авто: з'явилося відео страшної аварії в Києві

3.3т
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У мережі з'явилося відео ДТП в Дніпровському районі Києва, у результаті якої водій таксі на пішохідному переході збив маму з дитиною і протягнув малюка кілька метрів під машиною.

Відео опублікувало співтовариство Київ Оперативний у Telegram. Кадри були зняті на відеореєстратор авто, яке їхало ззаду (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

На них видно, як автомобіль марки Renault на пішохідному переході наїжджає на жінку і дитину. Також відео зафіксувало, як авто протягнуло дитину кілька метрів.

Протягнув дитину під авто: з'явилося відео страшної аварії в Києві

Скріншот

Нагадаємо, аварія трапилася 24 березня на вулиці Луначарського. Водій таксі на переході збив маму з дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва в понеділок вночі, 23 березня, сталася страшна ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. В результаті загинули двоє людей.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
оно что - слепое? Видеть, что на зебре люди и даже не снизить скорость! даже не притормозил сразу после удара! телку заказывал по мобильнику?
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