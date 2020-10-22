Проти Притули почали брудну інформаційну кампанію: кому це потрібно

Днями проти кандидата в мери Києва від партії "Голос" Сергія Притули почалася брудна інформаційна кампанія.

На кількох інтернет-ресурсах поширили чутки, нібито ексдружина політика Юлія звинуватила його в домашньому насильстві. Посилалися, при цьому, на інтерв'ю колишньої дружини. Творці фейкових новин зачепили не тільки Сергія і Юлію, але і їх спільного сина Дмитра, адже один з епізодів, про який нібито розповідає Юля, відбувається під час святкування Дня народження дитини.

Після виходу таких статей Юлія була змушена спростовувати чутки публічно. На своїй сторінці в Facebook вона не тільки заперечує факт домашнього насильства, але також запевняє, що не давала жодних інтерв'ю. Тим більше – на тему особистих відносин.

Притула додала, що не хотіла реагувати на псевдоінтерв'ю до тих пір, поки не почаkf одержувати повідомлення зі словами співчуття і підтримки.

В оточенні Сергія Притули інформаційну атаку пов'язують з виборами до Київради. Більш того – про це пишуть автори фейкови[ новин. Мовляв, Юлія вийшла з ними на зв'язок після того, як побачила борди з напис "Київ без напрягів".

Інформаційна атака на кандидата, швидше за все, пов'язана з його неодноразово. публічною критикою політичних опонентів. Притула пропонує рішення столичних проблем на зустрічах з виборцями і в спілкуванні з журналістами.

На тлі цього кандидату від "Голосу" пророкують вихід у другий тур. Примітно, що інформаційна атака на нього почалася за тиждень до виборів, де він має всі шанси набрати чималий відсоток голосів.