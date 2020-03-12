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12 березня • оновлено в 13:00
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Тест на коронавірус у Києві: скільки коштує та де пройти

2.4т
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У Києві експрес-тест на коронавірус за власною ініціативою можна пройти лише у приватній клініці. Процедура коштує близько 1,2 тис. грн.

Журналісти OBOZREVATEL провели експеримент, зателефонувавши до комунальних медустанов, які підготували для лікування хворих з вірусом COVID-19.

Медики повідомили, що тест роблять лише в тому випадку, якщо з'ясується, що людина прибула з-за кордону і у неї є проблеми зі здоров'ям.

Лікування коронавірусу в Києві

Лікування коронавірусу в Києві

КМДА

За власним бажанням тест крові на імуноглобуліни М і G коронавірусної інфекції можна зробити поки що в одному приватному медичному центрі в Солом'янському районі. Вартість – 850 грн, додатково необхідно сплатити 335 грн за виклик медсестри.

Увесь текст публікації можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що в аптеки швидкі тести будуть надходити 16-17 березня. Їх вартість складе 300 грн.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
хвороба вірус
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