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23 січня • оновлено в 12:21
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Продають викрадені авто: у Києві шахраї придумали нову махінацію для покупців

1.8т
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У Києві розшукують шахрая, який продав викрадений автомобіль за підробленим технічним паспортом за 20 тисяч доларів.

Прохання про допомогу від підписниці з'явилася у співтоваристві Kyiv Artyl. Вона розповіла, що покупка була зроблена за дорученням, так як в той день МРЕВ нібито не працювало.

За її словами чоловік, який продав їй викрадене авто, вів себе дуже впевнено, тому сумнівів у нього не виникло. Також вона додала його фото.

Шахрай продав парі викрадене авто з підробленими документами

Шахрай продав парі викрадене авто з підробленими документами

Facebook \ Kyiv Artyl

"Питання: як нотаріус міг за явно підробленим паспортом виписати довіреність, залишається відкритим .. Машина за підсумком в угоні, віддали істоті 20.000 $, машина на штрафмайданчику (віддадуть власникові, у якого ця істота викрала машину), так само працює з подільником, беруть задатки за машини", – написала жінка.

Продають викрадені авто: у Києві шахраї придумали нову махінацію для покупців

Facebook \ Kyiv Artyl

Продають викрадені авто: у Києві шахраї придумали нову махінацію для покупців

Facebook \ Kyiv Artyl

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві жителі Дніпровського району помітили на дверях своїх квартир дивні мітки. Вони припустили, що їх могли залишити злодії.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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