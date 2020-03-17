Продають шаурму і квіти: у Києві "забили" на посилення карантину

Не зважаючи на заборону Кабінету міністрів і Київської держадміністрації, в столиці станом на 17 березня продовжують працювати пункти вуличної торгівлі – квіткові магазини, кав'ярні, точки продажу шаурми.

Як повідомляє "Страна", зокрема, працює речова вулична торгівля, квіткові ларьки біля метро, а також точки продажу кави, які є закладом громадського харчування і підлягають закриттю.

Маршрутки, у які за новими правилами не можна буде садити більше 10 осіб, зараз возять набагато більше людей і беруть всіх. У метро продовжують працювати речові магазини, а також працюють на вхід і точки громадського харчування.

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"Пересувна торгівля", як її називають в КМДА, незважаючи на заборону, працює у Житньому ринку, який при цьому закритий. У переході на метро Льва Толстого все працює: шаурма, квіткові крамниці, канцтовари, одяг. Відкрито і магазин "Книгарня Є".

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Разом з тим, багато установ торгівлі і послуг дійсно закрилися. Мова про торгові центри, спортклуби і ресторани.

Крім того, як розповіли користувачі в співтоваристві "Типове Голосієво" у Facebook, на Васильківській і Амурській площах працюють усі точки з шаурмою, кавою, продажами мобільних телефонів та домашнього трикотажу.

Нагадаємо, Київ з 17 березня ввів ще більш жорсткий карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні і світі в цілому. Зокрема, обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування і торгових центрів.

Працюють тільки продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метро в Києві не працюватиме з 23:00 17 березня до 3 квітня.

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