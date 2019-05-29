Проблеми зі скляним мостом у Києві: влада пішла на кардинальні заходи

Влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої склоплівки на новому Пішохідному мосту на броньоване скло.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко, повідомляє прес-служба КМДА.

"Безпека киян — найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло", — заявив він.

Спасибко сподівається, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об'єкту, і цього більше не повториться.

"Основне скло не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Зараз іде процес заміни верхнього шару — захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком", — уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснули два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків.

Навколо будівництва нового шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий із їхніх креслень.

Вартість споруди велосипедно-пішохідного мосту в Києві збільшилася до 419,96 мільйона гривень, що майже вдвічі більше запланованої суми.

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