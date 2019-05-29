ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

Проблеми зі скляним мостом у Києві: влада пішла на кардинальні заходи

4.3тЧитати матеріал російською

Влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої склоплівки на новому Пішохідному мосту на броньоване скло.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко, повідомляє прес-служба КМДА.

"Безпека киян — найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло", — заявив він.

Спасибко сподівається, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об'єкту, і цього більше не повториться.

Проблеми зі скляним мостом у Києві: влада пішла на кардинальні заходи

Новини
"Не доросли": українці назвали винних у руйнуванні нового мосту в Києві

"Основне скло не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Зараз іде процес заміни верхнього шару — захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком", — уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
5
22
Смішно
3
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
Проклятые тупые украинские вандалы! Сцуко, это же надо додуматься, ходить по мосту НОГАМИ (!), НЕ СНИМАЯ ОБУВИ (!). Всё стекло уже исцарапано! А ведь неделя не прошла. Тупое, дикое стадо.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Маслов Олег
Маслов Олег
Правильно, нужно еще лямов 200 вкинуть чтобы заменить уже установленное стекло на бронированное, все равно украинцы из налогов заплатят, а эти мудаки из этой суммы лямов 100 распилят между собой...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Crimea Yalta
Crimea Yalta
✔ щодо преорітету безпеки. але наразі має бути відеоспостереження на мосту і за опорами споруди ☝
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Crimea Yalta, господи... неужели в Ялте ещё такие есть? Агов! Тебя ещё за мову в море не утопили? Или маскируешься?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Crimea Yalta, вы реально не понимаете что там просто дешевые стекла ставят которые банально не предназначены для таких целей когда вокруг стройка камешки в обуви просто раскалывают его, а полимерная пленка быстро становится мутной. Вам пиздят про вандалов, типо вы сами виноваты.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки