"Пробивало стіни квартир": з'явилися нові подробиці про вибух в центрі Києва

Вибух в Києві, на вулиці Тургенєвській, який стався вночі 15 червня, зруйнував три сусідні гаража, пошкодив фасади і вибив вікна в довколишніх будинках.

Про подробиці інциденту повідомив ресурс "Інформатор". За їхньою інформацією, через вибух в будинках вилетіли не шибки, а вікна разом з рамами. Крім того, різні предмети, які знаходилися у гаражі, що злетів у повітря, пробили стіни всередині квартир.

Ще одним наслідком інциденту стало відключення в найближчому житловому будинку газопостачання та електроенергії – вибухом перебило кабель і пошкодило газову трубу. Районна влада вже пообіцяла найближчим часом повернути в будинок електрику, але як скоро будуть відремонтовані пошкодження газової труби – невідомо.

Офіційних причин вибуху досі немає. Голова Шевченківської районної адміністрації Олег Гаряга заявив, що 17 червня, в понеділок, буде зібрано комісію з надзвичайних ситуацій для розслідування інциденту. Тим часом, поліція відкрила по даному факту кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Вибух на Тургенівській "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва пролунав вибух в квартирі багатоповерхівки, в результаті чого загинули люди.

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