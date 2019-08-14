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"Привіт" із США: конфлікт Кличка з Офісом Зеленського отримав несподіваний поворот

2.2т Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко залишився на своїй посаді завдяки допомозі із США, а саме - зустрічі з адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, посилаючись на власні джерела.

"У спробі посунути Кличка з посади проміжну перемогу здобув Джуліані. Рішення Кабміну відмовити Андрію Богдану, главі Офісу президента, в запуску процедури відставки голови КМДА Віталія Кличка було прийнято в т.зв. "Вашингтонському обкомі", - розповів він.

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За його словами, "ще вчора вся політична тусовка була переконана, що Кличко доведеться пропустити цей удар від Богдана-Зеленського".

"Джуліані натиснув на потрібні кнопочки, і Гройсман вийшов з Зе-гри "Відправ в політичний нокаут Кличка". Якщо це правда, то роззлючений Джуліані і далі гратиме на стороні київської громади у протистоянні із Зе-переможцями політичних жнив. А це означає, що "вашингтонський обком" особливо прискіпливо стежитиме за правовою позицією влади у перевантаженні київських очільників", - зазначив Сохар.

Кличко і Богдан

Кличко і Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів України відмовився розглядати звільнення Віталія Кличка з поста глави Київської міської державної адміністрації.

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Особи
Віталій Кличко Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, вот, собственно, и всё, что нужно знать о "самостийности" нынешней украинской политики. Кабмин примерно так же независим от Вашингтона, как ПЦУ - от Фанара.
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