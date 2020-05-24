Шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула вважає, що питання балотування в мери Києва треба розглядати комплексно.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Притула

"Посада Київського міського голови – це дуже круто і дуже почесно, і дуже відповідально. Але без конструктивної більшості у Київраді ця посада перетворюється на посаду людини, яка ходить і перерізає стрічки на відкритті нової школи. Якщо вона відкриється. Тобто рипатися на такий високий пост, не розуміючи, як буде виглядати співпраця з депутатським корпусом у Київраді, то це, як мінімум, безвідповідально. Тому це питання потребує дуже серйозних роздумів", – зазначив Притула.

За його словами, він зараз перебуває в ситуації, коли багато чого треба обдумати і зважити.

"І я буду дуже вдячний, якщо мене не будуть пушити до передчасних прийнять якихось рішень. Я завжди намагаюся у своєму житті добре зважувати, перш ніж робити якісь кроки", – додав шоумен.

Він підкреслив, що якщо наважуватися на такий серйозний "челендж", як боротьба за крісло мера столиці, то для цього однозначно потрібна професійна команда, на яку можна не боятися делегувати частину повноважень.

"І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар’яти-шоу", а команда профільних фахівців", – сказав Притула.

При цьому він припустив, що можна оточити себе відданими людьми, як це зробив президент України Володимир Зеленський.

"Але я волів би, претендуючи на якісь посади, оточувати себе людьми, які є бюрократами кожен у своїй сфері діяльності. Я спеціально вживаю слово "бюрократ", тому що я дуже хотів би, щоб ми відходили від сприйняття цього слова і поняття у такому вигляді, як нам його залишили радянська політична система, де це було щось погане. Насправді бюрократи – це "кров" державного управління, це "м'ясо" державного управління, це ті, хто створює фундаменти, цементує їх у сенсі діяльності державних інституцій", – закінчив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у партії "Голос" не виключили, що Сергій Притула може стати кандидатом від політсили на виборах мера Києва.

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