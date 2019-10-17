Притула йде в мери Києва? Вакарчук дав неоднозначну відповідь

Український комік і телеведучий, раніше кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Голос" Сергій Притула цікавиться майбутніми місцевими виборами в Україні і навіть може стати одним із претендентів на посаду мера Києва.

Про це заявив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в інтерв’ю "Українській правді". Він також розповів, чим його колега займається у політсилі.

"Давайте ми дочекаємося взагалі-то, коли будуть вибори, а після цього говоритимемо про тих людей, які йдуть чи не йдуть на них. Тому що це із серії – всі питали, хто йде на президентські вибори, а потіп сталося зовсім по-іншому", — відповів політик на запитання, чи не претендуватиме шоумен на крісло мера столиці.

Водночас він зізнався, що дійсно розмовляв із Притулою загалом про всі місцеві вибори та його можливу участь у них. Однак щодо якихось конкретних домовленостей вони не дійшли.

"Будь-яке серйозне ухвалення рішень — це енергія й емоції. І їх треба витрачати тоді, коли насправді в цьому є потреба. Сьогодні ми витрачаємо всі свої зусилля на ті речі, які відбуваються зараз або які незалежно від виборів нам треба робити", — підкреслив нардеп.

За словами Вакарчука, в "Голосі" Сергій Притула є членом політради і своєрідним менеджером. Він бере участь у засіданнях, на яких обговорюються політичні, освітні, медичні й інші питання, а також різноманітні регіональні проєкти, які партія прагне реалізувати в Україні.

"Це все вимагає презентацій, підготовки, доповідей. Члени політради також мають менеджерські функції. В цьому випадку Притула — той, хто дуже багато радить. Він тонко відчуває людей і цим нам дуже допомагає", — підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український шоумен Сергій Притула зізнався, що пішов у політику саме з партією Святослава Вкарчука "Голос", оскільки прагне бути корисним країні.

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