"Припинити цей шабаш!" З’явилися несподівані подробиці закриття "підпільного дитсадка" в Києві

Історія із розгоном через дзвінок аноніма дитсадка на вулиці Достоєвського у Києві, де нібито незаконно утримували 11 дітей, набула розголосу в соцмережах.

Його власники й батьки закликають українців допомогти встановити справедливість і не допустити закриття закладу, який вони називають приватним дитячим простором. Про це написала у Facebook одна з мам Світлана Богдан.

Нагадаємо, що поліція Києва в своєму дописі в соцмережі стверджувала, мовляв, діти "перебували у так званому дитячому садочку, який не має дозвільних документів та не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам". Водночас люди в коментарях висловили сумніви, що правоохоронців вчинили правильно, розігнавши його.

Поліція розігнала дитячий простір на Подолі в Києві

А ось Світлана Богдан, мама вихованки цього закладу на Подолі, заявила, що історія має й іншу сторону. За її словами, дитячий простір організувала Марина Осипова у приватному будинку.

"Він був облаштований за найвищими стандартами чистоти й гігієни, головний із яких – любов до дитини. Зачарувало нас і внутрішнє облаштування будинку: тут іграшки тільки з натуральних матеріалів, немає пластикових, багато з них – ручної роботи, взагалі максимум природного для гри (наприклад, жолуді чи каштани в кошиках). Всюди – чистота, порядок", – переконує вона.

Умови в дитячому просторі на Достоєвського, 3

На її думку, справжньою причиною "спецоперації" поліції є ставлення до дитячого простору сусіда, який мешкає через паркан від будинку на Достоєвського, 3 – у розкішному помаранчевому маєтку на Достоєвського, 5.

Він, додала Богдан, недоброзичливо ставився до перебування дітей на суміжній із його домом території. Наприклад, постійно скаржився на шум і те, що батьки паркували автомобілі біля його дому. Згодом їх почали залишати в іншому місці, однак сусід не заспокоївся.

"Скаржився до поліції, а одного разу Марина Осипова під час прогулянки з малюками чула, як він кричав із балкона про те, що "не для того збудував собі дім за мільйон, щоб його турбували діти". І пообіцяв "не пошкодувати грошей, щоб припинити цей дитячий шабаш", – зауважила пані Світлана.

Будинок невдоволеного сусіда по вулиці Достоєвського, 5 Facebook/Світлана Богдан

Вона припускає, що сусід, певно, таки досягнув своєї мети, оскільки заклад "розігнали". Водночас вважає, що приїзд правоохоронців та представників соцслужб, ймовірно, був тільки акцією залякування – щоб батьки припинили водити дітей у "простір, де їм добре і де їх люблять". Адже їм навіть нагадували, мовляв, наступного разу дитину "забиратимете вже з відділку".

Умови в дитячому просторі на Достоєвського, 3

"Наш дитячий простір закриє свої двері. Коли востаннє заберу звідти дитину, я плакатиму. Живіть щасливо у своєму помаранчевому домі, сусіди з Достоєвського, 5. Ви навряд чули про таку санітарно-гігієнічну норму, як любов до дитини. А я знаю ціну цієї любові, яку жодними грошима не виміряєш. Тут, на Достоєвського, 3, мою дитину справді любили", – підсумувала Богдан.

Умови в дитячому просторі на Достоєвського, 3

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 січня поліція прибула на анонімний виклик в Подільський район Києва, де на вулиці Достоєвського був виявлений дитячий садок, що функціонував незаконно. На місці події поліцейські побачили 11 малолітніх дітей.

Згодом поліція закрила кримінальне провадження за фактом незаконного утримання дітей у приватному дитячому садку, відкрите після анонімного дзвінка.

У мережі показали жахливі умови в "підпільному дитсадку" на території приватної оселі в Подільському районі Києва. За словами правоохоронців, батьки віддавали туди дітей добровільно.

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