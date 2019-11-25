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26 листопада • оновлено в 01:26
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Принесли унітази з папером: українці яскраво відреагували на жлобство Росії. Фото і відео

1.6т
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Під стінами посольства РФ у Києві пройшла акція, якою висміяли крадіжку росіянами обладнання та інших речей із кораблів.

Захід пройшов увечері в понеділок, 25 листопада. Учасники активно публікували знімки з геолокацією посольства РФ. Також звернули увагу на подію й українські телеканали.

До паркану посольства принесли унітази, туалетний папір та інші "подарунки" Путіну. Самі активісти активно жартують про жлобство росіян, подарувавши їм "медаль за взяття унітазу".

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Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

Посольство РФ в Києві, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із главою РФ Володимиром Путіним передачу кораблів, закликавши повернути все озброєння, обладнання та документацію, яку вкрали.

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Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы на фоне унитазов смотрятся вполне органично. Живости композиции добавляют обмотанные туалетной бумагой фигуры активистов с радостными лицами. Как же приятно посмотреть на этих милых западэнских селян
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3
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Невероятно тупая нация. Теперь они "Кастрюлеголовые Унитазоносцы"
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2
1
Куни Чан
Куни Чан
Бедные, как же им без мозгов живется то?
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