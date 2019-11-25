Принесли унітази з папером: українці яскраво відреагували на жлобство Росії. Фото і відео

Під стінами посольства РФ у Києві пройшла акція, якою висміяли крадіжку росіянами обладнання та інших речей із кораблів.

Захід пройшов увечері в понеділок, 25 листопада. Учасники активно публікували знімки з геолокацією посольства РФ. Також звернули увагу на подію й українські телеканали.

До паркану посольства принесли унітази, туалетний папір та інші "подарунки" Путіну. Самі активісти активно жартують про жлобство росіян, подарувавши їм "медаль за взяття унітазу".

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

Акція протесту в Києві Посольство РФ в Києві, Facebook

А кажуть в Україні живуть одні русофоби. У Києві під посольство Росії прибув перший гуманітарний конвой для братньої країни з медаллю за взяття унітазів.

Ось як усім світом допомагають Великої наддержаву піднятися з колін! pic.twitter.com/CfflbvYowg - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 25 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із главою РФ Володимиром Путіним передачу кораблів, закликавши повернути все озброєння, обладнання та документацію, яку вкрали.

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