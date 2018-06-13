Примчали п'ять "швидких": у Києві масова бійка закінчилася різаниною

У Києві близько восьми невідомих чоловіків напали на компанію молодих людей, один з яких отримав ножове поранення.

Двоє отримали травми в результаті побиття, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"Близько дев'ятої години вечора (12 червня - ред.) на Академмістечку, біля вулиці Доброхотова, 14, вісім мужиків біля парадного підрізали чоловіка, розбили повністю обличчя і сильно вдарили двох чоловіків", - розповіла очевидиця.

Злочинцям вдалося втекти.

Чоловік, який став мимовільним свідком того, що сталося, розповів, що за будинком бачив закривавлені ножі, які валялися прямо на дорозі.

На місці працювали правоохоронці та п'ять машин швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізно ввечері, 4 квітня, відбулася масова бійка в Києві, яка закінчилася для одного з її учасників ножовим пораненням.