Приїжджають на "швидкій": у Києві активізувалися небезпечні злочинці

У Києві орудують шахраї, які приїжджають на авто, схожому на машину "швидкої допомоги".

Про те, як її родичів обдурили зловмисники, написала Анна Майко в групі "Оболонський район м.Києва" в Facebook.

"31 травня з 11:00 до 11:30 на вулицю Мате Залки, 7/5 (Оболонський район. - Ред.) до 1 парадного приїжджала швидка. Це були шахраї, вони обманним шляхом забрали всі гроші у моїх бабусі і дідуся. Вони подзвонили їм на міський номер і сказали, що їх дочка (моя мама) потрапила в лікарню, і терміново потрібні гроші. Люди похилого віку, дуже довірливі, схаменулися, як віддали всі гроші ", - розповіла жінка.

Пост Олени Майко поширили в співтоваристві "Київ Оперативний", де в коментарях знайшлися і інші постраждалі від такої схеми.

"Уже навіть удень? Раніше було, що в 3:00-4:00 ранку дзвонили, коли людина сонна не може зрозуміти", - написав Сергій Ляшок.

"Ось коли просила виставити мій пост про попередження, що відновився цей вид шахрайства, мені було відмовлено", - поскаржилася Олеся Шульга.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ

Як писав OBOZREVATEL, в Києві з'явилися шахрайки , які "полюють" за дітьми.