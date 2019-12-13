Приїхали: ЖК "Русанівська гавань" – будівельна афера братів Дроботiв на 14 тисяч квартир

Правоохоронні органи всерйоз зацікавилися протиправною діяльністю одіозних підприємців, братів Анатолія та Володимира Дроботiв, скандально відомих своїми незаконними забудовами по Києву, банківською діяльністю та махінаціями з бюджетними коштами.

У зв'язку з цим додам їжі для роздумів охоронцям закону. Наше тематичне розслідування присвячено гучного афері на десятки мільйонів доларів США навколо будівництва житлового комплексу по вул. Маланюка (колишня вул. Сагайдака), 101, яка має всі шанси перевершити "Еліта-центр" та історію з будинками Войцеховського.

Судячи з усього, завдяки високому заступництву, корупційним зв'язкам і за безпосередньої участі представників правоохоронної і судової систем брати провертають безліч різних махінацій, при цьому вони незаслужено залишалися непоміченими органами правопорядку.

ХТО ТАКІ БРАТИ ДРОБОТИ: КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ МОЖУТЬ АКТИВIЗУВАТИСЯ

Якщо ви раптом поцікавитеся в інтернеті, хто такі брати Дроботи, то з великою часткою ймовірності не знайдете нічого позитивного. Володимир і Анатолій Дроботи відомі у вузьких колах, як скандальні забудовники Києва, замішані в безлічі непривабливих історій.

У зв'язку з цим ми вирішили пролити світло на діяльність "клану", яка досі залишалася в тіні і зовсім безпідставно ігнорувалася правоохоронцями.

Сфера інтересів Дроботiв, за твердженням імсточніков, – "розпил" бюджетних коштів міста Києва, отримання, а потім забудова ласих земельних ділянок столиці. Останні десять років сім'ї Дроботiв при будь-якій владі було дозволено те, про що інші могли тільки мріяти. Можливо це пояснюється їх, так би мовити, здатністю домовлятися, яка допомагає вирішувати питання з представниками влади: депутатами, суддями і прокурорами.

Сьогодні брати Дроботи – фігуранти безлічі кримінальних проваджень, слідство за якими гальмувалося, але зараз, з приходом нової влади, має всі шанси отримати новий імпульс. Багато що з діяльності цих ділків чомусь не потрапляло на радари правоохоронців, про що далі ми розповімо докладно.

Відомо, що лідируючу роль у сімейному підряді Дроботiв займає Володимир Іванович Дробот. У цілій низці підприємств, де брати значаться акціонерами, левова частка статутного капіталу належить саме йому.

Володимир Дробот добре знайомий iз міським господарством, так як ще в 2001 році був призначений директором КП "Труханів острів", пізніше трансформувався в Генеральну дирекцію з обслуговування іноземних представництв.

У 2008 році Володимир Дробот був обраний депутатом Київради від БЮТ, де входив до складу Постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Ще з 2000 року він мав великі інтереси в міському будівництві, будучи головою вищого органу управління "Міськбудінвест" і компанії "Енергобудлізинг".

Сьогодні брати Дроботи є засновниками скандально відомого ТОВ "Міськбудінвест", яке вважають одним iз найбільш недобросовісних забудовників Києва. З цією компанією пов'язано безліч корупційних скандалів.

Компанію "Міськбудінвест" журналісти називають допущеної до "розпилу міського пирога", а самих братів – "присосками до міського бюджету". Велике питання – як такого плану дрібні шахраї змогли втертися в довіру до мера Києва Віталія Кличка?

Все по класиці – компанія "Міськбудінвест" вигравала певні тендери на будівництво, гроші освоювалися, а роботи не проводилися.

Відомо, що сьогодні за фактами розкрадання бюджетних коштів розслідується кримінальне провадження №42019101040000045 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. На думку правоохоронців, є достатні підстави вважати, що посадові особи КП "Плесо" і ТОВ "Міськбудінвест" зробили заволодіння бюджетними коштами.

Одна з найскандальніших історій, до якої мають відношення брати Дроботи – розпил заповідної землі в Пуща-Водиці. По суті, у лісового господарства міста було вкрадено майже 10 га дорогоцінного лісу. Вікові дерева, природно, вирубали, а ділянки почали забудовувати котеджами.

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" прийняло і погодилося вивести десять гектарів із заповідного лісового фонду. А потім міська рада просто віддала двохсотлітній дубовий ліс двом громадським організаціям – садовим товариствам "Пуща-Водиця" та "Дубовий гай", ставлення до яких мають Дроботи та афілійовані з ними особи. Сьогодні у цьому відношенні також розслідується кримінальна провадження.

У 2017 році Генеральна прокуратура взялася за розслідування махінацій із землею. Але тільки в травні 2019 року у справі стався прорив. За клопотанням прокуратури Печерський суд заарештував все десять гектарів лісу, але місцеві жителі запевняють, що на ділянках Дроботiв триває незаконне будівництво.

Незважаючи на цілу низку резонансних кримінальних проваджень, брати Дроботи як і раніше залишаються на волі. Більш того, судячи з усього вони продовжують придумувати нові незаконні комбінації, а правоохоронна система закриває очі на кричущі правопорушення. Про одну з таких афер далі і піде мова.

"ЖИТЛОВИЙ РАЙ": ПРИВАБЛИВИЙ ІНВЕСТПРОЕКТ ДРОБОТIВ

У 2005 році, після перемоги Помаранчевої революції і обрання Віктора Ющенка президентом, Україна жила великими надіями. Перед країною відкривалися величезні перспективи і можливості. "Ось тепер заживемо!", - думалося українському народові. Дрібні, середні і великі підприємці в той докризовий час охоче відкривали для себе нові напрямки, інвестували кошти, свій інтелектуальний і трудовий потенціал в українську економіку.

Так було і з компанією ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент", яка вирішила інвестувати великі гроші в здавався перспективним проект братів Дроботов по будівництву житлового комплексу поблизу узбережжя Дніпра в Києві.

На самому початку нічого не віщувало біди. В кінці 2005 року був укладений інвестиційний контракт (№ 30-12/05-І) між ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент", ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" братів Анатолія та Володимира Дроботiв, ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" і ТОВ "Науково-виробниче об'єднання" Техбудсервіс ".

Інвестиційний контракт передбачав будівництво на території заводу ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" (далі - ДКБМК) за адресою: м Київ, вул. Степана Сагайдака (нині вул. Маланюка), 101, сучасного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою: школа, дитячі садки, спортивні клуби, супермаркети, салони краси, паркінги та інше. Частина об'єктів соціально-культурного та побутового призначення за договором відходила громаді міста Києва.

Дві земельні ділянки загальною площею 21, 5177 га з цільовим призначенням "для будівництва житлових будинків та об'єктів соціально-культурної інфраструктури" в березні 2006 року були передані Київською міською радою в особі його тодішнього голови Олександра Омельченка в оренду фірмі братів Дроботiв ВАТ "ДКБМК" терміном на 15 років. Відповідно, Дроботи почали активно шукати інвесторів, які могли б покрити левову частку витрат на реалізацію проекту.

Право оренди з забудовою на ці два ділянки і стали "вхідним квитком" Дроботов в проект. Вірніше навіть, що не квитком, а наживкою, на яку за задумом повинна була клюнути "велика риба", готова взяти на себе левову частку витрат, необхідних для реалізації проекту. Як було зазначено вище, такою "рибою" стала компанія "Атланта Інвест енд Девелопмент".

Для того, щоб реалізувати проект будівництва ЖК за умовами інвестиційного договору, 9 квітня 2008 року компанія Дроботiв "ДКБМК" передає в суборенду дві ділянки компанії ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" до 14 березня 2021 року. Таким чином, за вказаним договором суборенди на ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" було покладено обов'язок забудувати земельні ділянки, а також взяти на себе тягар по річний оплаті за суборенду громаді міста Києва.

Забігаючи наперед, відзначимо, що частки в інвестиційному контракті розподілялися наступним чином: 80% всіх приміщень об'єкту, що будується, відходило "Атланта Інвест енд Девелопмент"; 12% - "Компанія "Енергобудлізинг "; 7% - ТОВ" Науково-виробниче об'єднання "Техбудсервіс"; 1% – ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" братів Дроботов.

Практично весь фінансовий тягар по реалізації інвестиційного проекту лягало на ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент". Компанія залучила для фінансування цього проекту іноземні інвестиції від свого засновника на той час - компанії "United American Investments LLC". Відповідно, інвестиції здійснювалися в доларах США, а потім по курсу того часу (5,05 гривень за долар) переводилися в українські гривні.

За умовами контракту, ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" отримала права співінвестора і прийняла на себе зобов'язання виконувати функції замовника будівництва інвестиційного об'єкта. Крім того, на співінвестора було покладено обов'язок "за власні (залучені) кошти і власними (залученими) силами здійснити проектні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, а також ввести в експлуатацію і об'єкт по вул. Степана Сагайдака, 101".

Відповідно, щоб реалізувати все вищеперелічене, інвестиційний контракт передбачав висновок ще ряду додаткових угод з проектувальниками, будівельниками, охоронними фірмами, містом та ін.

У березні 2006 року з ТОВ "Будівельна компанія "Міськбудінвест" (запам'ятаємо цю компанію), серед акціонерів якої знову таки брати Анатолій і Володимир Дроботи, був укладений договір на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно з яким ТОВ" Атланта Інвест енд Девелопмент "фінансувало розробку всієї проектної документації по будівництву житлового комплексу. Крім того, за цим же договором компанії належать авторські майнові права і право практичної реалізації проекту.

Так, iз 2006 по 2009 рік ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" заплатило кошти в сумі 55 874 296 гривень (за курсом того часу близько $10 000 000). З них - 53 449 010 гривень було сплачено компанії ТОВ "Будівельна компанія "Міськбудінвест" за проектні роботи, що підтверджується платіжними документами. 1 741 018 гривен - сума орендної плати, яку суспільство сплатило за користування земельною ділянкою тільки за 2007-2008 рр. Крім перерахованого, компанією оплачувалися послуги з охорони об'єкта будівництва та ін.

Також ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" профінансувала придбання компанією "Енергобудлізинг" обладнання для будівництва заводу з виробництва силікатної цегли вартістю 25 250 000 гривен, оскільки в обов'язки співінвестора входило також перенесення заводу ВАТ "ДКБМК".

ПЕРЕПЛЮНУТИ ВОЙЦЕХОВСЬКОГО: БРАТИ ДРОБОТИ І "ГРАНДIОЗНИЙ" БУДІВЕЛЬНА АФЕРА

Особливо відзначимо, що в інвестиційному контракті було чітко позначено: "Конкретні приміщення, які складають частини (частки) сторін визначаються на стадії розробки і узгодження проектної документації, про що сторони укладають відповідний документ, який є доповненням до інвестиційного контракту після затвердження стадії" Проект ".

Саме на цьому етапі і сталося те, що в світі нечистих на руку "підприємців" називається "кидок". Коли всі проектні роботи були виконані, платіжні доручення оплачені, а узгодження контролюючих органів отримані, настав вирішальний момент – потрібно було підписати додаткову угоду з метою залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб для фінансування будівництва.

За додатковою угодою ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" мала здійснити випуск цільових облігацій в кількості, що відповідає 100% загальної проектної площі. У свою чергу інші сторони інвестиційного контракту повинні були надавати ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" при здійсненні емісії облігацій всі необхідні документи на вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Говорячи простою мовою, на цьому етапі повинно було статися розподіл часток (площ об'єкта) у вигляді цінних паперів між інвесторами будівництва.

І тут починається найцікавіше. Саме в той час, коли на вимогу НКЦПФР для реєстрації емісії облігацій ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" було необхідно надати угоду про розподіл площ майбутнього інвестиційного об'єкта між сторонами інвестиційного контракту, компанії з орбіти братів Дроботiв (ВАТ "ДКБМК" і ТОВ "Компанія Енергобудлізинг") саботували укладення цієї угоди.

Це загальмувало підготовчі та будівельні роботи. Фінансування за рахунок інвесторів не могло бути реалізовано, тому що не була здійснена емісія облігацій. Але то були тільки "квіточки", "ягідки" почалися трохи згодом.

Коли зазначені вище компанії відмовилися підписувати угоду про випуск цільових облігацій, представники основного інвестора проекту запідозрили недобре, адже до того моменту, поки не був готовий проект і не були отримані дозвільні документи на будівництво, все йшло гладко і нічого не віщувало ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" великі фінансові втрати.

Відповідно, коли інвестору штучно почали створювати перешкоди, в 2011 році ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" почала переговори з компанією з Південної Кореї про передачу їй прав з обов'язком завершити фінансування інвестиційного проекту.

Для цього було вирішено створити ТОВ "Атланта Білдінг" і переоформити на цю компанію права і обов'язки ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент", а в подальшому - продати корпоративні права корейцям. Оскільки угода не відбулася, то майнові права інвестора по інвестиційному контракту повинні були бути повернуті ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент".

На думку інвестора, керівництво ВАТ "ДКБМК" братів Дроботов вирішило домовитися з посадовими особами ТОВ "Атланта Білдінг", щоб ті не повертали ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" їх права за інвестиційним контрактом.

Був це підкуп або ж інші види впливу – невідомо. За нашою інформацією, на директора ТОВ "Атланта Білдінг" могли впливати представники злочинного "клану" і додатково мотивувати, щоб той від імені підприємства підписав якісь папери, на що не був уповноважений статутом і засновниками компанії.

Очевидно, Дроботи не були зацікавлені у відновленні прав "Атланта Інвест енд Девелопмент" як сторони Інвестиційного контракту № 30-12 / 05-І від 30.12.2005 року. Таким чином, ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" позбавлялася не тільки вже інвестованих в проект коштів, але і своєї частки в об'єкті, що будується.

По суті, посадові особи та власники ВАТ "ДКБМК" вирішили залишити за собою зроблені "Атланта Інвест енд Девелопмент" інвестиції і з залученням третіх осіб завершити будівництво житлового комплексу по проекту, який, нагадаємо, повністю оплатив інвестор.

Так, ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" абсолютно незаконно передав функції замовника будівництва іншим особам. На думку постраждалих інвесторів, ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська", ТОВ "Компанія" Елонг ", КП" Житлоінвестбуд УКБ ", ТОВ" Компанія "Енергобудлізинг", ТОВ "Компанія з управління активами" Енергобудлізинг "вступили в злочинну змову між собою і вирішили в порушення закону будувати ЖК на підставі проекту, виготовленого на кошти ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" без дозволу на те власника прав.

Сьогодні масштаб цієї будівельної афери має всі шанси переплюнути "успіхи" скандального забудовника Анатолія Войцеховського, у якого заарештували 14 багатоповерхових будинків. Відомо, що Дроботи спільно з партнерами-співучасниками планують побудувати і продати близько 14 500 квартир (680 000 м.кв.) в зазначеному ЖК на Маланюка, 101. Не виключено, що наслідки для набувачів цієї нерухомості можуть виявитися плачевними.

ПРОКУРОРИ-СПIВУЧАСНИКИ і СЛІДЧІ-ВИКОНАВЦІ: ЯК ВИДАВЛЮВАЛИ ІНВЕСТОРА

На ділі компанію "Атланта Інвест енд Девелопмент" було не так-то просто видавити з інвестиційного проекту через наявність всіх необхідних підтверджувальних її участь документів.

Аферисти зрозуміли, що необхідно придумати щось неординарне і навіть надзвичайне, якщо воно дасть результат. Адже на кону – десятки мільйонів доларів США. Для цього злочинна група вирішила перейти за червоні лінії і використовувати в своїй брудній афері ... прокурорів і правоохоронців, щоб знищити докази і не дозволити реалізувати ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" права інвестора за контрактом.

14 листопада 2016 року працівники Київської місцевої прокуратури № 4 було розпочато кримінальне провадження № 42016101040000204 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та будівництво на ньому).

Відзначимо, що паралельно було розпочато ще одне кримінальне провадження за №12017100040006738 від 15 травня 2017 року по факту самоуправства (ст. 356 КК України), розслідування якого здійснювалося Дніпровським управлінням поліції ГУ Національної поліції в м.Києві.

Подальший розвиток подій вказує на те, що все, що відбувається було частиною злочинного плану по відібрання належних інвестору прав. Реєстрація зазначеного кримінального провадження надавала можливість учасникам злочинної схеми повністю контролювати діяльність правоохоронних органів і "гальмувати" будь-який процес здійснення досудового розслідування. Замовники цієї справи хотіли тримати "під контролем" дії будь-яких осіб, які могли б намагатися відновити інтереси ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент".

Так, у 2017 році прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Грекова Серафима Олександрівна клопотала в суді у справі № 755/7664/17 про вилучення оригіналів проектної та іншої документації з будівництва будинків на вул. С.Сагайдака, 101 у рамках кримінального провадження № 12017100040006738, що знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в м.Києві по бул. Лесі Українки, 26.

Як наслідок, 23 травня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Химич задовольнив клопотання і вся проектна документація була вилучена в ДАБІ та відвезений слідчими і прокурорами в невідомому напрямку. В принципі, посадові особи ДАБІ не зобов'язані були віддавати оригінали документів, а могли надати слідству завірені копії.

Таким чином, прокурором КГП № 4 Грековою були вилучені проектні документи, за які ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" заплатило понад 53 000 000 гривень по курсу того часу. Цією дією прокурор позбавила права інвестора, крім іншого, використовувати вилучені документи в якості доказів у господарських спорах.

Як випливає з судового рішення, щоб розмити відповідальність прокурор Серафима Грекова просила суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів також і іншим прокурорам і слідчим: Цветову Дмитру Анатолійовичу, Тенетовiй Наталії Вікторівнi, Шевченкe Павлу Миколайовичу, Назарко Марині Володимирівні, а також слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві Мєшкову Костянтину Олександровичу.

Відомо, що 03 серпня 2017 року Київською місцевою прокуратурою № 4 кримінальне провадження, в рамках якого відбувалося вилучення проектної документації, об'єднано з кримінальним провадженням № 42016101040000204 і йому було присвоєно номер останнього.

Далі, за нашою інформацією, щоб сховати кінці в воду, кримінальне провадження з усіма матеріалами було направлено з Київської місцевої прокуратури № 4 в СО Дніпровського УП ГУНП в м.Києві і до цього дня не було повернуто.

На сьогодні кримінальне провадження досі триває, а дозвільна документація ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" у Державній архітектурно-будівельній інспекції вже більше двох років як тимчасово вилучено прокурором.

Тим часом, незважаючи на фізичнуе відсутність всіх документів і неможливість здійснення будівельного і технічного контролю, на Маланюка,101 активним способом ведеться незаконне будівництво, а зазначені вище компанії, які приєдналися до сумнівного проекту братів Дроботов, щосили продають квартири в інтернеті, піддаючи тим самим великому ризику покупців даної нерухомості.

Відзначимо, що будівельні роботи ведуться всупереч приписам ДАБІ про зупинення будівельних і підготовчих робіт. Очевидно, бенефіціари афери хочуть якомога швидше добудувати і розпродати житловий комплекс.

До слова, прокурор Серафима Грекова, яка разом зі слідчими вилучила проектні документи, вказала у своїй декларації, що у 2018 році "раптом" купила собі квартиру в Києві площею 56 м. Кв., Правда забула вказати її вартість.

Примітно, що в декларації про доходи та витрати за попередні звітні періоди прокурор не декларувала, що має в своєму розпорядженні заощадження, а її зарплата за 2018 рік склала 355 952 гривень. Є всі підстави вважати, що таким чином iз прокурором могли розрахуватися за те, що з її легкої руки всі дозвільні документи на будівництво і проектну документацію було вилучено з ДАБІ.

Кажуть, що хабар за такого роду "фокуси" з документами може починатися від 100 тисяч доларів США, що для багатьох "охоронців закону", з огляду на невисоку офіційну зарплату, є вагомим аргументом на користь такого кричущого порушення закону. Відзначимо, що у прокурора з'явилися зайві кошти і на придбання іншої нерухомості. Пані Грекова останнім часом активно бере участь в аукціонах iз викупу земельних ділянок у Київській області.

Але повернемося все ж до конкретних дій прокурора по обмеженню прав ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент".

ЗЛОЧИН I КАРА: МОЖУТЬ ПОСТРАЖДАТИ ПРОСТІ ІНВЕСТОРИ

З відкритих джерел відомо, що слідчі Дніпровського управління поліції довгий час не хотіли визнавати компанію ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" потерпілою стороною, але в підсумку у вересні 2019 року суд постановив визнати ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" потерпілою стороною у кримінальному провадженнi №42016101040000204.

За нашою інформацією, стосовно службових осіб Київської місцевої прокуратури №4 і в СО Дніпровського УП ГУНП в м.Києва Державним бюро розслідувань було розпочато кримінальне провадження за № 62019000000001296 по ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Крім того, як стало відомо, Господарський суд міста Києва визнав ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" стороною інвестиційно контракту від 2005 року і повернув компанії права співінвестора. Цей факт, говорить про те, що серйозні проблеми можуть початися не тільки у бенефіціарів цієї "оборудки" Дроботов, а й у компаній, які, схоже, клюнули на приманку, а сьогодні активно продають квартири в ЖК. Це ж стосується і простих інвесторів, які заплатили свої кровні за житло, що будується.

Також, за інформацією наших джерел в правоохоронних органах, незабаром братам Дроботам можуть вручити повідомлення про підозру, а ще по одному з кримінальних проваджень нібито вже готовий обвинувальний акт.

Ми будемо стежити за всіма кримінальними провадженнями, фігурантами яких є або будуть брати Анатолій і Володимир Дроботи. Ми підготували ряд запитів до правоохоронців і незабаром дізнаємося, чи притягне до відповідальності Феміда зарвалися ділків до відповідальності за їх незаконну діяльність.

(Далі буде…)

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