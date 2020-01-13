Прибрати за 60 секунд: у Києві запустили нові евакуатори. Перше відео з порушником

У Києві 13 січня вперше використали нові евакуатори з бічним завантаженням для вивозу авто порушника правил парковки.

Відео в Facebook опублікувала група "Київ автомобільний". На столичні вулиці вийшли евакуатори турецької компанії Miles Eurolift.

Відзначимо, що евакуювати авто порушника вдалося максимально швидко, на його вивезення знадобилося трохи більше хвилини.

Як писав OBOZREVATEL, до Верховної Ради раніше внесли законопроєкт про посилення покарання для водіїв, які паркуються в недозволених місцях.

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