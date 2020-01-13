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13 січня • оновлено в 19:16
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Прибрати за 60 секунд: у Києві запустили нові евакуатори. Перше відео з порушником

1.5т
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У Києві 13 січня вперше використали нові евакуатори з бічним завантаженням для вивозу авто порушника правил парковки.

Відео в Facebook опублікувала група "Київ автомобільний". На столичні вулиці вийшли евакуатори турецької компанії Miles Eurolift.

Відзначимо, що евакуювати авто порушника вдалося максимально швидко, на його вивезення знадобилося трохи більше хвилини.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
парковка в Києві герой парковки
Місце
Україна Київ
Тег
парковка
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Круть. Замилувався!
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