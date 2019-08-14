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Працюють навіть вночі: Кличко відзвітував про ремонт Борщагівського мосту

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Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком. Роботи на об’єкті не припиняються і вночі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Працюють навіть вночі: Кличко відзвітував про ремонт Борщагівського мосту

"Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап – влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання – до кінця вересня відновити трамвайний рух", – зазначив Кличко.

За його словами, вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об'єкту.

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филипп филипыч
филипп филипыч
а до конца сентября боксер еще останется? чета сумлеваюсь)
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