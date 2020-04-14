Пожежі в Чорнобилі: рух повітря показали на карті

Ірина Кулініч Кияни 06:22, 14.04.2020 Оновлено: 06:24, 14.04.2020

Станом на вечір 13 квітня пожежі, які розгорілися в Чорнобильській зоні, не збільшилися і не викликали підвищення радіаційного фону.

Про це заявили в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки. Також з'явилася карта переміщення забрудненого повітря 14 квітня.

За даними фахівців, в Києві концентрації цезію-137, зафіксовані обладнанням мобільної лабораторії радіаційної розвідки, принаймні на 2 порядки нижче встановлених радіаційно-гігієнічними регламентами припустимих рівнів і не несуть радіологічної загрози.

Руху повітря з Чорнобиля показали на мапі

"Навіть за найбільш консервативними розрахунками, ймовірні індивідуальні дози внутрішнього опромінення, викликані цими тимчасовими підвищеннями, не могли б перевищити 0,01 мкЗв за річного ліміту ефективної дози опромінення 1000 мкЗв (1 мЗв). Цей розрахунок здійснювався, виходячи з консервативного припущення про те, що умовна особа безперервно дихала повітрям з підвищеною щодо фонової концентрацією цезію-137 з 05 по 13 квітня. З огляду на радіологічну ситуацію, ніяких додаткових заходів із радіаційного захисту за межами зони відчуження поки вживати не потрібно", – запевнили в інституті.

Скріншот
Скріншот із карти

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