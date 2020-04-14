Радіації немає? Рух повітря з Чорнобиля показали на карті

Станом на вечір 13 квітня пожежі, які розгорілися в Чорнобильській зоні, не збільшилися і не викликали підвищення радіаційного фону.

Про це заявили в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки. Також з'явилася карта переміщення забрудненого повітря 14 квітня.

За даними фахівців, в Києві концентрації цезію-137, зафіксовані обладнанням мобільної лабораторії радіаційної розвідки, принаймні на 2 порядки нижче встановлених радіаційно-гігієнічними регламентами припустимих рівнів і не несуть радіологічної загрози.

Руху повітря з Чорнобиля показали на мапі

"Навіть за найбільш консервативними розрахунками, ймовірні індивідуальні дози внутрішнього опромінення, викликані цими тимчасовими підвищеннями, не могли б перевищити 0,01 мкЗв за річного ліміту ефективної дози опромінення 1000 мкЗв (1 мЗв). Цей розрахунок здійснювався, виходячи з консервативного припущення про те, що умовна особа безперервно дихала повітрям з підвищеною щодо фонової концентрацією цезію-137 з 05 по 13 квітня. З огляду на радіологічну ситуацію, ніяких додаткових заходів із радіаційного захисту за межами зони відчуження поки вживати не потрібно", – запевнили в інституті.

Скріншот

Скріншот із карти

Як повідомляв OBOZREVATE :

13 квітня член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною.

Адже, за його словами, вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

А співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, яка вже впритул підійшла до конфайнменту атомної станції та 5 енергоблоку.

У свою чергу, радник глави МВС Антон Геращенко і ДСНС запевнили, що ніякої загрози для ЧАЕС і сховищ ядерних відходів зараз немає.

Крім того, Національна поліція затримала вже другого палія Чорнобильської зони.

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