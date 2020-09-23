Пожежа в новобудові під Києвом: стала відома ймовірна причина

Пожежа в багатоповерховому будинку на Софіївській Борщагівці, під Києвом, ймовірно, виникла під час спроби розпалити камін.

У пресслужбі ДСНС України в Київській області OBOZREVATEL уточнили, що внаслідок загоряння постраждав чоловік.

"Пожежа почалася в одній із квартир, де, за попередніми даними, господар розводив камін. Опісля вогонь перекинувся на поруч розташовані квартири", – розповіли рятувальники.

Займання почалося 23 вересня, о 5:25. Станом на 9:40 пожежу на площі 300 кв. м. було локалізовано. До гасіння було залучено 36 рятувальників і сім одиниць техніки ДСНС.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Софіївській Борщагівці, під Києвом, вранці 23 вересня загорівся шестиповерховий будинок, пожежа перекинулася на покрівлю.