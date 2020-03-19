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19 березня • оновлено в 19:25
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Пожежа у Києві зараз потрапила на фото і відео

3.1т
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У Києві сталася пожежа, яка викликала сильну задимленість у районі проспекту Науки.

Місцеві жителі кажуть, що в районі пожежі перебувають якісь старі склади, повідомляє "Київ оперативний" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Чорний дим стовпом до неба: у Києві пожежа потрапила на фото і відео

"Дим стовпом у прямому сенсі слова з боку проспекту Науки. Місцеві кажуть, що там розташовані якісь старі склади", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Чорний дим стовпом до неба: у Києві пожежа потрапила на фото і відео
Чорний дим стовпом до неба: у Києві пожежа потрапила на фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на покинутому військовому заводі "Радикал", який часто називають "ртутною бомбою" Києва, сталася потужна пожежа.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ждём новый ТРЦ....
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