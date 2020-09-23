Пожежа на території колонії під Києвом: названо основні версії

Obozrevatel Кияни 11:08, 23.09.2020 Оновлено: 11:29, 23.09.2020

Фахівці розглядають три основні версії пожежі, яка трапилася на території Бориспільської виправної колонії №119.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, раніше в цій будівлі, де розміщено виробництво палет, уже була пожежа.

"Займання трапилося після того, як працівники покинули цех. Перша версія – хтось з ув'язнених курив і кинув недопалок, що й призвело до пожежі. Друга – випадкова іскра, яка призвела до тління тирси, а надалі – до пожежі. Водночас цілком імовірною є несправність електропроводки. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав", – зазначило воно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Мартусівка Київської області 22 вересня відбулася пожежа на території Бориспільської виправної колонії №119.

Зазначимо, що міністр юстиції Денис Малюська в липні заявляв про перенесення київського СІЗО в Бориспільську виправну колонію №119. Тоді йшлося про підготовку до тендеру на розроблення проєктно-кошторисної документації та подальший тендер на реконструкцію об'єкта.

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