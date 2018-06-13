Позбувся голови: у Києві чоловік кинувся під авто і не вижив. Фото 18+

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій увечері 12 червня відбулася смертельне ДТП, в результаті якої чоловік позбувся голови. Увага: в новині присутні фото 18+.

Очевидці стверджують, що загиблий буквально кинувся під Subaru, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

Від отриманих травм чоловік помер миттєво.

У коментарях очевидці розповіли, що водій перебував у шоковому стані.

"Громадяни. Не бігайте через 6 - 8 смуг. Не ламайте життя водіям", - просять пішоходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року в Солом'янському районі Києва біля супермаркету літню жінку на смерть збила вантажівка. Вона також залишилася без голови.