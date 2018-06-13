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Позбувся голови: у Києві чоловік кинувся під авто і не вижив. Фото 18+

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У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій увечері 12 червня відбулася смертельне ДТП, в результаті якої чоловік позбувся голови. Увага: в новині присутні фото 18+.

Очевидці стверджують, що загиблий буквально кинувся під Subaru, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

Від отриманих травм чоловік помер миттєво.

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У коментарях очевидці розповіли, що водій перебував у шоковому стані.

"Громадяни. Не бігайте через 6 - 8 смуг. Не ламайте життя водіям", - просять пішоходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року в Солом'янському районі Києва біля супермаркету літню жінку на смерть збила вантажівка. Вона також залишилася без голови.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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