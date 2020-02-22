Пов'язаний з "Інтером": з'явилася інформація про вбитого в будинку Кожари

Медіаменеджер Сергій Старицький, який 21 лютого загинув за загадкових обставин в будинку ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари, нібито мав зв'язки з телеканалом "Інтер".

Як повідомляє "Інформатор", він був призначений на керівну посаду в цьому ЗМІ ще у 2006 році. Приблизно в той же період Старицький працював в агентстві Atlantic Group.

Крім того, на сайті YouControl міститься інформація про те, що загиблий очолював компанію "Спорт медіа проєкт", яка видавала журнали і газети. Однак у 2008 році підприємство припинило свою діяльність.

Сергій Старицький

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.

Загиблим виявився Сергій Старицький. З'ясувалося, що Кожара та його гість під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Стрілянина трапилася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

У мережі з'явилися фото і відео з місця НП. Однак зйомці намагалися заважати невідомі люди в костюмах.

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