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22 лютого • оновлено в 12:13
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Пов'язаний з "Інтером": з'явилася інформація про вбитого в будинку Кожари

2.3т
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Медіаменеджер Сергій Старицький, який 21 лютого загинув за загадкових обставин в будинку ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари, нібито мав зв'язки з телеканалом "Інтер".

Як повідомляє "Інформатор", він був призначений на керівну посаду в цьому ЗМІ ще у 2006 році. Приблизно в той же період Старицький працював в агентстві Atlantic Group.

Крім того, на сайті YouControl міститься інформація про те, що загиблий очолював компанію "Спорт медіа проєкт", яка видавала журнали і газети. Однак у 2008 році підприємство припинило свою діяльність.

Сергій Старицький

Сергій Старицький

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Смерть у будинку Кожари
Особа
Леонід Кожара
Місце
Україна Київ
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