Повністю гола: в Києві стався трагічний випадок із пенсіонеркою

У суботу, 9 березня, в Києві гола 74-річна жінка, яка страждала психічним захворюванням, викинулася з вікна багатоповерхівки.

Трагедія сталася о 23:00 по вул. Митрополита Шептицького, 7, передає "Информатор". Киянку врятувати не вдалося. (Щоб подиивтися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що загибла хворіла на шизофренію. Вона проживала сама в квартирі №43 на п'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

"На момент приїзду поліції у неї ще відчувався пульс. Однак травми, отримані при падінні, виявилися несумісними з життям. Прибулі на місце події медики виявилися безсилі", – сказано в повідомленні.

Информатор

Информатор

Информатор

На місце прибули патрульна поліція, "швидка" і слідчо-оперативна група. Деталі інциденту будуть встановлені слідством.

Информатор

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 січня чоловік закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 9 поверху.

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