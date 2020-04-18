Повітря в Києві знову найбрудніше у світі: здоров'я українців під загрозою

Кияни 12:23, 18.04.2020

Київ в суботу, 18 квітня, знову вийшов на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. На даний момент рейтинг забруднення Києва становить 361 AQI.

iqair.com

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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