Повітря в Києві знову найбрудніше у світі: здоров'я українців під загрозою

Київ в суботу, 18 квітня, знову вийшов на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. На даний момент рейтинг забруднення Києва становить 361 AQI.

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.

В той же день в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

Києва 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.

Пізніше рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.