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18 квітня • оновлено в 12:41
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Повітря в Києві знову найбрудніше у світі: здоров'я українців під загрозою

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Київ в суботу, 18 квітня, знову вийшов на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. На даний момент рейтинг забруднення Києва становить 361 AQI.

Повітря в Києві знову найбрудніше у світі: здоров'я українців під загрозою

Повітря в Києві знову найбрудніше у світі: здоров'я українців під загрозою

iqair.com

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.

Повітря в Києві знову найбрудніше у світі: здоров'я українців під загрозою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна Київ
Теги
рейтинг пожежа
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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