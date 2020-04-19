Повітря у Києві стало чистішим: оприлюднені свіжі дані

Юрій Сергієнко Кияни 15:33, 19.04.2020 Оновлено: 15:38, 19.04.2020

Показники забруднення повітря української столиці знизилися до помірного.

Про це свідчать дані на сайті IQair. Станом на 15:00 у Києві рівень забруднення становить 85 AQI.

24tv.ua

Таким чином столиця більше не лідирує в антирейтингу міст світу, а займає 13 місце. Перше місце у Ер-Ріяда (Саудівська Аравія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Киев 18 квітня вийшов на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря в 361 AQI, що загрожує респіраторними захворюваннями.

Забруднення повітря відбулося через пожежі в Київській і Житомирській областях, які все ще не можуть загасити.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

Поліція затримала двох винуватців пожеж на Київщині: фото

Терористи поранили українського воїна на Донбасі: ЗСУ дали відсіч

Терористи Путіна перед Великоднем підло накрили вогнем бійців ЗСУ: є поранені

Біля Києво-Печерської лаври утворилася черга: українці прийшли за благодатним вогнем