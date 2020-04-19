Повітря у Києві стало чистішим: оприлюднені свіжі дані

Показники забруднення повітря української столиці знизилися до помірного.

Про це свідчать дані на сайті IQair. Станом на 15:00 у Києві рівень забруднення становить 85 AQI.

24tv.ua

Таким чином столиця більше не лідирує в антирейтингу міст світу, а займає 13 місце. Перше місце у Ер-Ріяда (Саудівська Аравія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Киев 18 квітня вийшов на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря в 361 AQI, що загрожує респіраторними захворюваннями.

Забруднення повітря відбулося через пожежі в Київській і Житомирській областях, які все ще не можуть загасити.

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