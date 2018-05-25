"Повії і шавки підколодні": на київському пляжі бабусі з палицею атакували дівчат

У Києві на пляжі жінка похилого віку палицею побила дівчат за те, що вони курили.
Інцидент стався в Оболонському районі, написав Антон Ковалишин на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. У відео присутня ненормативна лексика).
На записі видно, як до двох дівчат підходить жінка з масивної гілкою дерева в руках.
"Я тобі дам зараз, чума. Сигарету викинь. На пляжі не курять", - такими словами жінка супроводила удари палицею по дівчині.
Пізніше до нападниці приєдналися ще кілька жінок.
"І хоче бути леді. Це леді? Це шавка бродяча. Повія", "Телиці, валіть звідси по-доброму, задовбали всіх на пляжі. Це ж треба вибесіти матерів, бабусь, ну, взагалі героїні", - ображали вони дівчат.
На місце події потерпілі викликали правоохоронців, але, за словами автора відео, нападники їх не дочекалися.
Facebook Антон Ковалишин
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