Читаю возмущенную реакцию на поведение фанатов Ливерпуля в парке Шевченко. Многие оставляют комменты в духе "Какое быдло! Разве европейцы могут так гадить?"

На самом деле, ничего удивительного нет. Европа - это не Северная Корея. Там строем никто не ходит. Пьянки-гулянки с тоннами мусора и толпами бухой молодежи - абсолютно обычное явление. Посмотрите фотки с какого-нибудь Дня Святого Патрика в Ирландии или Дня Леди в Британии. А когда празднуют фанаты - так это вообще трэш и угар.

Да, иногда народ может расслабиться и закатить мегавечеринку до упаду. Это круто и весело. И бардак после вечеринки - это нормально. Когда у вас дома гулянка, будьте готовы к тому, что именно вам придется за всеми убирать.

А праздник получился отличный. У нас такое, к сожалению, редко бывает. Не помню, когда в последний раз видел на улицах столько позитивных, ярких и веселых людей, флагов и песен.