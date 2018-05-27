УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity
Денис Казанський
Денис Казанський
Все статьи автора

Поведение фанатов "Ливерпуля" в парке Шевченко: в Европе пьянки-гулянки с тоннами мусора - абсолютно обычное явление

19.6тЧитать новость на русском

Читаю возмущенную реакцию на поведение фанатов Ливерпуля в парке Шевченко. Многие оставляют комменты в духе "Какое быдло! Разве европейцы могут так гадить?"

На самом деле, ничего удивительного нет. Европа - это не Северная Корея. Там строем никто не ходит. Пьянки-гулянки с тоннами мусора и толпами бухой молодежи - абсолютно обычное явление. Посмотрите фотки с какого-нибудь Дня Святого Патрика в Ирландии или Дня Леди в Британии. А когда празднуют фанаты - так это вообще трэш и угар.

Да, иногда народ может расслабиться и закатить мегавечеринку до упаду. Это круто и весело. И бардак после вечеринки - это нормально. Когда у вас дома гулянка, будьте готовы к тому, что именно вам придется за всеми убирать.

А праздник получился отличный. У нас такое, к сожалению, редко бывает. Не помню, когда в последний раз видел на улицах столько позитивных, ярких и веселых людей, флагов и песен.

Читайте все новости по теме "Ліга чемпіонів" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Тема
Ліга чемпіонів
Место
УкраїнаКиїв
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
9
Смешно
28
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги