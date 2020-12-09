Потрійна ДТП з постраждалими в Києві: таксист заснув за кермом

Аварія в Голосіївському районі Києва, в якій зіткнулися Audi, "Газель" і Volkswagen служби таксі Uber, могла статися через те, що таксист заснув.

Як повідомляють Надзвичайні новини, за останні пів року чоловік тричі потрапляв у ДТП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У компанії, яка надає послуги таксі, повідомили, що постійно просять водіїв стежити за своїм здоров'ям і у разі втоми їхати додому відпочивати. Водночас у службі таксі визнали, що їхні співробітники "на жаль, не проходять якогось контролю".

Компанія обіцяє допомогти своєму співробітникові і травмованим пасажирам, виплативши компенсації.

У пресслужбі поліції Києва OBOZREVATEL уточнили, що, за попередніми даними, винуватцем ДТП є водій таксі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на бульварі Шевченка 30 листопада сталася потрійна ДТП, зокрема й за участю автомобіля Audi, за кермом якого перебував суддя Вищого антикорупційного суду.