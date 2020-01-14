Потоп в Ocean Plaza пояснили помилкою будівельників: що трапилося

У Києві потоп у торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza став можливий через прорахунок будівельників ТРЦ.

Про це розповів у ефірі ObozTV директор центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, коментуючи НП.

"Треба не емоційно оцінювати цю подію, а з'ясувати причини. Чому раптом залило Ocean Plaza? Бо вона стоїть нижче від рівня дороги. Проєктувальники, будівельники, замовники Ocean Plaza мали передбачити цю ситуацію", – заявив Сергієнко.

"Якщо не прорив магістралі, міг бути дощ. У таких випадках проєктувальник мав би передбачити можливість потрапляння води на перший поверх або у підвал і зробити захисні споруди. Нічого складного тут немає. Але, напевно, забудовник Ocean Plaza вирішив на цьому заощадити", – додав він.

Коментуючи стан тепломереж, експерт повідомив, що магістралі було майже 40 років.

"Визначити зверху, в якому стані магістраль, неможливо. Влітку, коли проводили випробування, вона витримала їх. Але навантаження триває постійно, третій місяць опалювального сезону. Тож у тому, що стару магістраль прорвало, нічого дивного немає", – заявив він.

Сергієнко зазначив, що така ситуація з тепломережами виникла не з приходом нинішньої влади Києва, а набагато раніше: "У нас десятиліттями ані Черновецький, ані Омельченко, ані Попов не займалися системно оновленням тепломереж міста Києва".

Також експерт нагадав, що у столицю щодня приїздить на роботу пів мільйона людей, тому навантаження на інфраструктуру набагато більше, ніж в інших містах.

"Вочевидь, міська влада має зробити висновки, провести перевірки, знайти потенційно небезпечні об'єкти і разом із власниками намагатися вирішити, як убезпечити людей на випадок таких ситуацій – не тільки поривів, але і дощів. Це в інтересах і власників, і міської влади", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 13 січня в результаті прориву теплової магістралі нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza був затоплений окропом. Люди були змушені бігти по гарячій воді, щоб вибратися назовні. В результаті НП були госпіталізовані 7 осіб.

Влада Києва назвала причиною прориву тепломережі гідравлічні випробування. При цьому сама магістраль не значилася як аварійна і пройшла всі необхідні перевірки.

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