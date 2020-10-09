Постраждалі від вибуху на Позняках висунули вимоги Зеленському. Відео

Жителі багатоповерхівки на Позняках у Києві, в якій улітку трапився вибух, звернулися до президента України Володимира Зеленського.

У відеозверненні, яке опублікувала одна з постраждалих Марина Писаненко, йдеться, що більшість обіцянок для 40 постраждалих сімей так і залишилася обіцянками навіть через 3,5 місяці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогодні наші проблеми не вирішено. Вирішено тільки ті питання, які могли бути вирішені на рівні району... Експертизи причин вибуху не проведено, а можливо, й не розпочато. Не визначено винного в цій катастрофі. Будинок, в якому ми проживали, не укріплений, ми не отримали свої речі", – заявила Писаненко.

За її словами, права власності на нові квартири, які було видано Офісом президента, мають лише три сімʼї з 40.

"Не всі будинки, в яких ми отримали сертифікати, мають поштові адреси. Один навіть не добудований. Виплата допомоги від КМДА можлива тільки після отримання права власності. Нам укотре обіцяють", – зазначила представниця постраждалих.

Вона додала, що три пункти з пʼяти обіцяють вирішити днями, але питання експертизи та права власності залишається в підвішеному стані.

"Пане президенте, візьміть нас під свій контроль", – закликала Писаненко Зеленського.

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