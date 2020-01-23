Постраждали тисячі: рахунки киян за комунальні послуги потрапили в мережу

Особисті дані та рахунки жителів Києва за комунальні послуги виявилися у відкритому доступі в мережі.
На це звернув увагу один із користувачів Facebook, опублікувавши відповідні скриншоти. Детально про ситуацію повідомляє AiN.
Зазначається, що уразливість виявили в сервісі онлайн-оплати комунальних послуг ГІОЦ, де за певним посиланням були доступні всі дані на оплату рахунків киянами.
Рахунки киян за комунальні послуги потрапили у відкритий доступ
Зокрема, перебиранням числа за посиланням https://www.gioc.kiev.ua/XXX/XXX/XXX_id:999999 можна було отримати таку інформацію:
ПІБ власника квартири;
площа помешкання;
кількість осіб, прописаних у квартирі;
вартість кожного з платежів за цією адресою;
платоспроможність власника (наявність заборгованості, субсидії тощо).
Крім цього, можна було побачити, якими провайдерами інтернет і телебачення користується та чи інша людина.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
Водночас у коментарях під дописом киянина люди зазначили, що до такої ж уразливості схильні не тільки жителі Києва, а й Одеси, оскільки київський сервіс ГІОЦ заснований саме на одеському сервісі ГЕРЦ.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
До всього іншого, користувачі стверджують, що аналогічним способом номери рахунків формують і газові компанії, а також провайдери кабельного ТБ й інтернету. Отже, точно та само можна отримувати інформацію і в інших сервісах.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
Хоча наголошується, що пізніше вразливість на сервісі ГІОЦ була виправлена: тепер для цього потрібно ввести ключ авторизації, що виключає можливість отримувати інформацію про чужі квитанції та квартири.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
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