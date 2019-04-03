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Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

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У Києві в середу, 3 березня, на бульварі Дружби Народів зіткнулися Chevrolet і Porsche, у результаті чого постраждали двоє людей.

Аварія сталася в районі супермаркету "Новус", повідомляє "Інформатор". У мережі з'явилися фотографії і відео з місця інциденту.

За попередньою інформацією, Porsche Cayenne на великій швидкості врізався в машину, перекинувся та загорівся. Позашляховик повис над спуском у підземний перехід. Свідки стверджують, що в авто перебувало четверо чоловіків неслов'янської зовнішності.

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Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

apostrophe.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

apostrophe.ua

За словами водія Chevrolet, він повертав із бульвару на вулицю Чеську з правого ряду. Несподівано позаду нього Porsche перебудувався з крайнього лівого ряду на смугу громадського транспорту, де й сталося зіткнення.

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Травми отримали двоє пасажирів Chevrolet, водій Porsche сховався з місця ДТП. Поліцейські затримали одного чоловіка, який був у Cayenne в момент аварії, хоча сам він стверджував, що проходив повз і допомагав водієві вибратися з палаючого автомобіля.

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Porsche згорів дотла: в Києві сталася жахлива ДТП. З'явилися фото та відео

kiev.informator.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 2 квітня на виїзді з Південного мосту зіткнулися відразу чотири автомобілі. Машини отримали серйозні пошкодження.

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Теми
ДТП в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
фотографиивидеоДТП
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