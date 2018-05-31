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"Порізала вени та втекла": у Києві "загубили" жертву "Синього кита"

1.6тЧитати новину російською

16-річна дівчина, яка була членом групи "Синій кит" і порізала собі вени ввечері, 30 травня, на Хрещатику у Києві, втекла з лікарні.

Про це OBOZREVATEL повідомили у Печерському райвідділі поліції Києва.

"Коли співробітники поліції прибули до лікарні, і лікарі повідомили дівчині, що вони хочуть з нею поговорити, вона зникла. Зараз слідчі її шукають, намагаються встановити її батьків і зв'язатися з ними", - повідомила речник поліції Печерського райвідділу Києва Оксана Тищенко.

Як писав OBOZREVATEL, небезпечна віртуальна гра "Синій кит", яка прийшла в Україну з Росії, стала відома і в інших країнах. Про неї заговорили у Латвії, Італії та навіть у США.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЕксклюзивСиній кит
Місце
УкраїнаКиїв
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