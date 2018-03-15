"Пора руки відривати": мережу розлютила нахабна крадіжка, що потрапила на відео

У місті Бровари (Київська область) кишеньковий злодій витягнув у пенсіонера гаманець, поки той стояв біля каси і розмовляв з людиною.

"Бровари, район Порошинка. Може пора відривати за таке руки", - написав керуючий Сервісним Центром "ПК-партнерами" по ремонту комп'ютерної та мобільної техніки в Броварах Роман Тараненко.

Момент крадіжки був зафіксований на камеру відеоспостереження. Чоловік повільно запустив руку до пенсіонера в кишеню, і трохи згодом, акуратно витягнув її з гаманцем. Сам потерпілий навіть нічого не відчув.

У коментарях відзначили, що цього злодія розшукує ПриватБанк.

"Бачила в ПриватБанку його шукають за шахрайство! Анатолій Стрільців", - написала місцева мешканка.

Інші користувачі гнівно відзначили, що таких людей потрібно карати.

"Та не тільки руки", "У літньої людини. Нікчемність", "Поліцію вони не бояться, тому що платять данину. Тому плювати цим покидькам на відеокамери", - обурилися в мережі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві поліцейські приїхали за фактом злому квартири з проникненням без зброї і належного інвентарю, що викликало обурення серед користувачів.