Помилка диверсанта: на відео потрапив момент вибуху авто розвідника у Києві

Вибух авто, який трапився вночі 4 квітня у Голосіївському районі Києва, зафіксували камери спостереження. У розпорядженні OBOZREVATEL опинилися ексклюзивні кадри.

На записі видно, як чоловік іде вночі з собакою по парковці біля супермаркету "Auchan" на вул. Вільямса. Порівнявшись із Chevrolet Evanda, він нахиляється до автомобіля і, ймовірно, намагається встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Однак вибух стався передчасно, чоловіку, за інформацією джерел OBOZREVATEL, відірвало руку під лікоть. Наразі підривник перебуває в лікарні під охороною.

За попередніми даними, це була спроба замаху на життя офіцера української розвідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на підривнику були характерні татуювання.

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