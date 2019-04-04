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Помилка диверсанта: на відео потрапив момент вибуху авто розвідника у Києві

Помилка диверсанта: на відео потрапив момент вибуху авто розвідника у Києві
У розпорядженні OBOZREVATEL опинився запис із камер спостереження
5.7тЧитати матеріал російською

Вибух авто, який трапився вночі 4 квітня у Голосіївському районі Києва, зафіксували камери спостереження. У розпорядженні OBOZREVATEL опинилися ексклюзивні кадри.

На записі видно, як чоловік іде вночі з собакою по парковці біля супермаркету "Auchan" на вул. Вільямса. Порівнявшись із Chevrolet Evanda, він нахиляється до автомобіля і, ймовірно, намагається встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Однак вибух стався передчасно, чоловіку, за інформацією джерел OBOZREVATEL, відірвало руку під лікоть. Наразі підривник перебуває в лікарні під охороною.

За попередніми даними, це була спроба замаху на життя офіцера української розвідки.

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Помилка диверсанта: на відео потрапив момент вибуху авто розвідника у Києві
Помилка диверсанта: на відео потрапив момент вибуху авто розвідника у Києві
Помилка диверсанта: на відео потрапив момент вибуху авто розвідника у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, на підривнику були характерні татуювання.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської областіВибухи в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналвибухвибухи
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватника допросить и добить.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А с собакой то что?
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