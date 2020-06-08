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8 червня • оновлено в 14:46
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Померла відома київська журналістка Богдана Костюк

4.3т
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У Києві на 56-му році життя померла журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк.

Як повідомляє видання, жінка померла в лікарні після тяжкої хвороби.

Богдана Костюк

Богдана Костюк

Facebook Тетяни Кагуй

Напередодні Богдана Костюк опублікувала у Facebook фото з вікна медустанови та написала, що їй стало краще (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Костюк працювала на "Радіо Свобода" з 1995 року, була парламентською кореспонденткою восьми скликань. Останніми роками займалася волонтерською діяльністю, підтримувала українську армію.

У стрічці журналістки багато прощальних дописів від колег і знайомих.

"Богдана була й лишиться в моїй пам'яті світлою та чуйною людиною, готовою завжди прийти на допомогу", – пише Сергій Руденко.

"Богдана Костюк – світла, чуйна людина, справжній друг, що до останніх днів зберігала в собі дивовижну, майже дитячу віру в хороших людей, яким треба допомагати і які тобі допоможуть", – зазначає Віталій Портников.

Померла відома київська журналістка

Скриншот Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві помер відомий український журналіст Борис Клименко.

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Україна Київ
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помер журналіст смерть
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